СМИ сообщили об очередях из гробов в петербургском крематории
Крематории Санкт-Петербурга не успевают сжигать покойников из-за высокой смертности, пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.
По словам сотрудника одного из ритуальных агентств, на кладбищах Северной столицы заканчиваются места и многие стали из-за дешевизны выбирать кремацию, что и дало нагрузку. Однако граждан не спешат предупреждать о большом объёме заказов в крематории, чтобы не потерять прибыль.
Источник «Фонтанки» добавил, что в комплексе на Шафировском проспекте часть гробов, ожидающих своей очереди, стоит на цокольном этаже, а всего, по его предположениям, их скопилось порядка трёхсот.
Экс-работник крематория, который пожелал сохранить инкогнито, рассказал изданию, что на самом деле на кремацию на Шафировский проспект поступает ещё больше покойников. По его словам, ранее в таких случаях ставили холодильник, однако сейчас рефрижераторы по непонятным причинам не используют.
Бизнесмен и юрист Александр Лашер, представляющий ООО «Похоронная служба», рассказал «Фонтанке», что в день на кремацию на Шафировский проспект привозят порядка 400 умерших.
Издание отмечает, что в ГУП «Ритуальные услуги», отвечающем за деятельность крематория, а также в администрации Петербурга, от комментариев отказались.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ограничения по противодействию распространению коронавируса, действующие в Северной столице, продлены до 16 августа.
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