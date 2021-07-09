СМИ сообщили об очередях из гробов в петербургском крематории

Крематории Санкт-Петербурга не успевают сжигать покойников из-за высокой смертности, пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По словам сотрудника одного из ритуальных агентств, на кладбищах Северной столицы заканчиваются места и многие стали из-за дешевизны выбирать кремацию, что и дало нагрузку. Однако граждан не спешат предупреждать о большом объёме заказов в крематории, чтобы не потерять прибыль.

Источник «Фонтанки» добавил, что в комплексе на Шафировском проспекте часть гробов, ожидающих своей очереди, стоит на цокольном этаже, а всего, по его предположениям, их скопилось порядка трёхсот.

Экс-работник крематория, который пожелал сохранить инкогнито, рассказал изданию, что на самом деле на кремацию на Шафировский проспект поступает ещё больше покойников. По его словам, ранее в таких случаях ставили холодильник, однако сейчас рефрижераторы по непонятным причинам не используют.

Бизнесмен и юрист Александр Лашер, представляющий ООО «Похоронная служба», рассказал «Фонтанке», что в день на кремацию на Шафировский проспект привозят порядка 400 умерших.

Издание отмечает, что в ГУП «Ритуальные услуги», отвечающем за деятельность крематория, а также в администрации Петербурга, от комментариев отказались.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ограничения по противодействию распространению коронавируса, действующие в Северной столице, продлены до 16 августа.

