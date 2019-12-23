СМИ сообщили об обысках в структурах ФТС
23 декабря 201913:48
Сотрудники Следственного комитета России в понедельник пришли с обысками в органы Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Обыски проходят как в структурах центрального аппарата ведомства, так и в региональных подразделениях, говорится в сообщении. В рамках какого уголовного дела идут следственные мероприятия, не уточняется.
Официальных комментариев СК и ФТС по тому поводу пока нет.
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ФОТО: РИА Новости
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