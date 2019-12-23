СМИ сообщили об обысках в структурах ФТС

Сотрудники Следственного комитета России в понедельник пришли с обысками в органы Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Обыски проходят как в структурах центрального аппарата ведомства, так и в региональных подразделениях, говорится в сообщении. В рамках какого уголовного дела идут следственные мероприятия, не уточняется.

Официальных комментариев СК и ФТС по тому поводу пока нет.

