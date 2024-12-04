СМИ сообщили о звуке взрыва в Грозном
Взрыв прогремел в Грозном в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительным данным, это могла быть попытка атаки беспилотника... Взрыв произошел около пяти утра», — отмечает издание.
По его данным, ночью в аэропорту города вводился план «Ковер», в авиагавани задержали один рейс на Москву.
Источники Baza отмечают, что БПЛА пытался атаковать один из объектов Полка полиции специального назначения имени А. А. Кадырова. Официальных данных о произошедшем пока нет.
Ранее несколько взрывов прозвучали в Новороссийске, активирована система ПВО, пишет Ura.ru.
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