СМИ сообщили о захвате заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси

Вооружённый человек ворвался с огнестрельным оружием в расположенный в Тбилиси филиал Банка Грузии, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

По данным телеканала, злоумышленник взял в заложники людей, сотрудники полиции оцепили место происшествия.

МВД Грузии комментариев пока не давало.

Ранее вооружённый человек, требовавший 500 тысяч долларов, захватил заложников в отделении банка в центре грузинского Зугдиди, сообщает RT.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ЗаложникиТбилисиГрузия
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