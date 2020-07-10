СМИ сообщили о задержании ингушского депутата Белхороева
Задержан депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев, сообщает в пятницу, 10 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Он уточнил, что Белхороев является внуком духовного наставника Батал-хаджи Белхороева, почитаемого в Ингушетии.
По данным телеграм-канала «СКФО Telegraph», Якуб Белхороев задержан в рамках уголовного дела по выводу денег из фонда социального страхования. Официального подтверждения пока нет.
Известно, что до этого по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева был арестован племянник Якуба Белхороева.
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