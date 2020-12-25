СМИ сообщили о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области
Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, экс-министра подозревают в злоупотреблении полномочиями. Против Майера возбуждено уголовное дело.
Андрей Майер занял пост министра ЖКХ области в 2016 году, а ушёл в отставку в марте текущего года. Заявление об уходе экс-министр подал после отчёта об итогах работы министерства за пять лет. Губернатор Ростовской области Василий Голубев тогда раскритиковал ведомство за непотраченные 1,2 млрд рублей, выделенные министерству на осуществление полномочий в 2019 году.
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