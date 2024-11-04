СМИ сообщили о взрыве в котловане у СИЗО в Москве
4 ноября 202411:31
Взрыв произошел близ СИЗО на 1-м Силикатном проезде в Москве, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, инцидент произошел в котловане напротив изолятора, где велись работы со сваркой. По предварительной информации, взорвался кислородный баллон.
«Минимум двое мужчин пострадали... Они находятся на дне котлована глубиной десять метров, их пытаются поднять на поверхность», — пишет Mash.
Ранее в Вологде произошел взрыв самогонного аппарата в жилом доме, два человека были госпитализированы, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru