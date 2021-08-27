СМИ сообщили о стрельбе возле аэропорта Кабула

Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera.

Подробности инцидента не уточняются.

Ранее 26 августа рядом с аэропортом афганской столицы прогремела серия взрывов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство», отмечает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти самым решительным образом осуждают теракты в Кабуле.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СтрельбаАфганистанКабул
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