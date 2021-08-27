СМИ сообщили о стрельбе возле аэропорта Кабула
27 августа 202114:33
Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera.
Подробности инцидента не уточняются.
Ранее 26 августа рядом с аэропортом афганской столицы прогремела серия взрывов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство», отмечает RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти самым решительным образом осуждают теракты в Кабуле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru