СМИ сообщили о причинах взрыва у правительственного дворца в Йемене
Причиной взрыва у президентского дворца Маашик в городе Аден в Йемене могли стать ракета или беспилотник. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.
Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем вблизи правительственного дворца в йеменской столице. Как сообщает Reuters, во дворце находились члены нового правительства республики, переведённые сюда после атаки в аэропорту Адена.
Как уточняет Sky News Arabia, взрыв около дворца мог произойти вследствие попадания ракеты или падения беспилотника.
Ранее в среду произошла атака на международный аэропорт Адена. Несколько мощных взрывов прогремели в зале прилётов. По данным местных телеканалов, в аэропорту разорвались три минометных снаряда, в результате атаки погибли 27 человек, десятки были ранены. Члены нового правительства Йемена в это время должны были спускаться по трапу самолёта, никто из них не пострадал.
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