СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре
Провода камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять подсудимых, перерезаны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о направленной на ворота камере. Часть проводов устройства болтаются, другие замотаны изолентой. Неизвестно, работает ли камера и удалось ли ей запечатлеть момент побега подсудимых.
О побеге пяти человек из ИВС в Истре стало известно утром в пятницу, напоминает РИА ФАН. Предположительно, беглецы смогли открутить замки дверей гаечным ключом. После инцидента двое сотрудников изолятора были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет «Свободная пресса». По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре
- «Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
- Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных организаций
- Путин поручил с 2022 года приступить к обновлению общественного транспорта в России
- Молодым тяжело. Врач рассказала об особенностях вакцинации
- Обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому продлили арест
- СМИ: незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили новый штамм COVID-19
- Сотрудников ИВС в подмосковной Истре задержали после побега заключенных
- В «Векторе» считают недоказанным искусственное происхождения коронавируса
- Телеграм: Лукашенко свел с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru