СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре

Провода камеры видеонаблюдения на здании изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пять подсудимых, перерезаны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о направленной на ворота камере. Часть проводов устройства болтаются, другие замотаны изолентой. Неизвестно, работает ли камера и удалось ли ей запечатлеть момент побега подсудимых.

О побеге пяти человек из ИВС в Истре стало известно утром в пятницу, напоминает РИА ФАН. Предположительно, беглецы смогли открутить замки дверей гаечным ключом. После инцидента двое сотрудников изолятора были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий, пишет «Свободная пресса». По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаключенныеПобегМосковская Область
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