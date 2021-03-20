СМИ сообщили о падении метеорита на Кубе
20 марта 202107:40
Метеорит упал в районе города Моа провинции Ольгин на востоке Кубы. Об этом сообщает портал Cubadebate.
По данным интернет-портала, в 22:06 по местному времени (05:06 по Москве) в небе зафиксировали красные и белые вспышки. После, по свидетельствам очевидцев, раздался громкий взрыв.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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20 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru