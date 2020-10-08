СМИ сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты в Дагестане

В Агульском районе Дагестана упала и взорвалась неопознанная ракета, сообщил портал «Будни Кавказа».

По его информации, ракета упала приблизительно в десяти километрах от села Чираг. На месте падения образовалась воронка диаметром 15-20 метров.

Местные жители рассказали изданию, что от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация.

Власти пока не прокомментировали инцидент.

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ТЕГИ:ДагестанРакета
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