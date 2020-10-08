СМИ сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты в Дагестане
8 октября 202013:23
В Агульском районе Дагестана упала и взорвалась неопознанная ракета, сообщил портал «Будни Кавказа».
По его информации, ракета упала приблизительно в десяти километрах от села Чираг. На месте падения образовалась воронка диаметром 15-20 метров.
Местные жители рассказали изданию, что от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация.
Власти пока не прокомментировали инцидент.
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- СМИ сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты в Дагестане
8 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru