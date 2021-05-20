СМИ сообщили о намерении Израиля остановить операцию в Газе
Израильские власти официально уведомили египетского посредника о намерении завершить военную кампанию в секторе Газа. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Какие-либо подробности пока не приводятся.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации выразивших такое пожелание граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает RT.
Обстрелы со стороны Израиля и Сектора Газа продолжаются уже больше недели. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, члены ХАМАС за это время уже выпустили 3 700 ракет. Не менее 12 человек погибло, есть пострадавшие. По данным Минздрава Палестины, число жертвы авиаударов достигло 237 человек, из них более 60 детей и 36 женщин.
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