СМИ сообщили о мощных взрывах в аэропорту йеменского города Аден
30 декабря 202013:58
Несколько мощных взрывов прогремели 30 декабря в аэропорту йеменского города Аден, сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, есть убитые и раненые. По имеющейся информации, взрывы прогремели в момент прибытия нового правительства, члены которого не пострадали.
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30 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru