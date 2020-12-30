СМИ сообщили о мощных взрывах в аэропорту йеменского города Аден

Несколько мощных взрывов прогремели 30 декабря в аэропорту йеменского города Аден, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, есть убитые и раненые. По имеющейся информации, взрывы прогремели в момент прибытия нового правительства, члены которого не пострадали.

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