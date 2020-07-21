СМИ сообщили о госпитализации Юрия Антонова

Певец и композитор Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой, сообщил во вторник телеграм-канала «112». По данным этого источника, музыканту сделали операцию.

По имеющимся данным, Антонов уже в общей палате, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Официальной информации по поводу возможной госпитализации народного артиста РФ пока нет. Корреспондент «Лайф.ру» дозвонился до эстрадного исполнителя, но тот сообщил лишь, что что у него всё в порядке.

