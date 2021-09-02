СМИ сообщили о гибели мужчины в давке на афгано-пакистанской границе

Гражданин Афганистана погиб в давке, которая возникла на КПП «Спин Болдак - Чаман» на афгано-пакистанской границе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.

Сын погибшего рассказал, что вместе с членами семьи пытался пересечь границу и в какой-то момент потерял в давке 64-летнего отца, а позже нашёл его мёртвым.

Отметим, что власти Пакистана уже насчитали в стране порядка 3,5 миллионов афганских беженцев и заявили, что больше не будут их принимать, однако КПП «Спин Болдак - Чаман» всё ещё открыт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими странами будет добиваться стабилизации ситуации в Афганистане и не допустит на свою территорию боевиков под видом беженцев, сообщают «Невские новости».

