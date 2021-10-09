СМИ сообщили о четырех погибших при падении самолета в штате Джорджия

Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета Cessna-210 в пятницу в штате Джорджия, США. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, ЧП произошло в округе Де-Калб. Как отмечают очевидцы, при посадке самолет перевернулся и загорелся. Погибли все находившиеся на борту.

Причины инцидента пока неизвестны, их определят следователи, которые должны прибыть в Де-Калб в субботу.

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