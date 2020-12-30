СМИ сообщили число жертв атаки на международный аэропорт Адена в Йемене

Около 30 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт в йеменском Адене, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в правительстве Йемена.

По информации собеседника телеканала, были убиты 27 человек, десятки получили ранения.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в аэропорту Адена разорвались три минометных снаряда, взрывы прогремели в момент прибытия нового правительства, члены которого не пострадали.

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал нападение «вероломным терактом» и заявил, что правительство, несмотря на произошедшее, продолжит добиваться восстановления стабильности в стране.

