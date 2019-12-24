СМИ сообщают о расстреле опергруппы СБУ вблизи границы с Венгрией

Четыре офицера-оперативника из Службы безопасности Украины (СБУ) были обнаружены убитыми в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. Об этом сообщает украинская Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Как стало известно изданию, тела убитых офицеров обнаружили две недели назад со с следами пыток и пулями в головах.

По данным Strana.ua, офицеры выполняли задание по документации трафика контрабанды в данном регионе. Пока в СБУ официально не подтвердили информацию об убитых сотрудниках, отмечает издание.



