СМИ сообщают о расстреле опергруппы СБУ вблизи границы с Венгрией
24 декабря 201901:04
Четыре офицера-оперативника из Службы безопасности Украины (СБУ) были обнаружены убитыми в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. Об этом сообщает украинская Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Как стало известно изданию, тела убитых офицеров обнаружили две недели назад со с следами пыток и пулями в головах.
По данным Strana.ua, офицеры выполняли задание по документации трафика контрабанды в данном регионе. Пока в СБУ официально не подтвердили информацию об убитых сотрудниках, отмечает издание.
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