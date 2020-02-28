СМИ: Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
28 февраля 202010:44
Советский авиаконструктор Роллан Мартиросов ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в отрасли авиастроения.
Мартиросов – главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.
Он родился в Москве, где окончил МАИ. В начала 1960-х годов занимался разработкой вертикально взлетающего бомбардировщика
В 2017 году закрытым указом президента ему было присвоено звание Героя Труда РФ.
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