СМИ: Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Советский авиаконструктор Роллан Мартиросов ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в отрасли авиастроения.

Мартиросов – главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.

Он родился в Москве, где окончил МАИ. В начала 1960-х годов занимался разработкой вертикально взлетающего бомбардировщика

В 2017 году закрытым указом президента ему было присвоено звание Героя Труда РФ.

