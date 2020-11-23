СМИ: Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался в пять часов утра по московскому времени на фоне тяжёлой болезни, сообщил портал 19rus.info со ссылкой на окружение политика.

Как утверждается в материале, у Зимина ранее диагностировали пневмонию. Была ли она вызвана коронавирусом, не уточняется, но известно, что в августе политика госпитализировали в Москве с COVID-19.

Зимину в этом году исполнилось 58 лет. В 2009-2018 годах он возглавлял Хакасию, затем перешёл на работу в «РЖД», где стал начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

За свою деятельность Зимин был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ему также было присвоено звание заслуженного строителя республики Хакасия.

