СМИ: Скончался директор департамента Минобороны РФ

Директор департамента финансового планирования Минобороны РФ Максим Лоскутов скончался в Москве в возрасте 49 лет. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, у мужчины, по предварительным данным, отказало сердце.

Лоскутов был членом Наблюдательного совета ЦСКА, обладателем почётной грамоты президента РФ. Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

