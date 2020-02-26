СМИ: Скончался директор департамента Минобороны РФ
26 февраля 202010:49
Директор департамента финансового планирования Минобороны РФ Максим Лоскутов скончался в Москве в возрасте 49 лет. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на осведомлённый источник.
По словам собеседника агентства, у мужчины, по предварительным данным, отказало сердце.
Лоскутов был членом Наблюдательного совета ЦСКА, обладателем почётной грамоты президента РФ. Он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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