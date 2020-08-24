СМИ: Скончался актёр из фильма «Три толстяка»

Российский актёр Борис Христофоров скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тело артиста было найдено в его московской квартире 22 августа. Признаков насильственной смерти не было.

Христофоров известен по фильму «Три толстяка», вышедшему в 1966 году. В нём он сыграл одного из толстяков вместе с артистами Сергеем Кулагиным и Евгением Моргуновым. Этот фильм стад единственным в актёрской карьере Христофорова.

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ФОТО: pixabay.com
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