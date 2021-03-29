Скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Главный редактор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла после тяжелой болезни на 75-м году жизни, сообщается на сайте издания.

Татьяна Андросенко руководила детским журналом с 1985 года. Благодаря ей «Мурзилка» стал современным изданием для детей и их родителей, сохранив при этом традиции прошлых лет.

Татьяна Андросенко имела звания заслуженного работника культуры РФ, почётного работника общего образования РФ, была членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, а также членом Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов. Награждена орденом Почёта.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его хороший знакомый умер в Латвии от коронавируса, сообщает Ura.ru. В СМИ предположили, что умершим мог оказаться бывший руководитель латвийского отделения «Газпрома» Евгений Ролдугин.

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ФОТО: pixabay.com
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