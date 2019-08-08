СМИ: Скачок радиации произошёл после ЧП на полигоне под Северодвинском

Экстренные службы Архангельской области подтвердили превышение уровня радиации в населённом пункте Нёнокс после чрезвычайного происшествия в воинской части. Как уточняет Mash, взрыв и последующее возгорание произошли на полигоне, где проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Датчики радиации также сработали в соседнем Северодвинске.

Ранее власти Архангельской области подтвердили факт происшествия. По данным источников, погибли не менее двух человек, 15 пострадали. Как уточнили только что в министерстве обороны, ЧП случилось в ходе проведения испытаний жидкостного реактивного двигателя.

В оборонном ведомстве подтвердили гибель двух человек, однако, по данным министерства, пострадали не 15, а 6 человек, сообщает ТАСС. В Архангельске собирается на срочное заседание областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Согласно открытым источникам, в Нёноксе расположен 45-й Государственный Центральный ордена Ленина морской испытательный полигон Военно-морского флота.

