СМИ: Сирийская оппозиция сбила вертолёт правительственных сил

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии сбит вертолёт правительственных сил. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, его сбили поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции.

Инцидент произошёл неподалёку от Найраба. На опубликованном в Сети видео видно, что после попадания снаряда вертолёт загорелся и ещё примерно 15 секунд двигался в заданном направлении, однако потом пилот потерял управление и боевая машина упала, развалившись в воздухе.

Предположительно, это был вертолёт Ми-17 – модификация Ми-8.

Как пишет Утро.ру, боевая машина упала на подконтрольной боевикам территории. Позже они сняли на видео останки пилота, сгоревшего в вертолёте.

