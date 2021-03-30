СМИ: Силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу в Подмосковье

Мужчина, который забарикадировался в доме в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в Мытищах и обстрелял силовиков, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, силовики взяли дом штурмом, в ходе спецоперации никто не пострадал.

Ранее полицейские пришли осматривать дом мужчины из-за подозрений в обороте оружия и предъявили его супруге соответствующее постановление суда, сообщает RT. В этот момент подозреваемый открыл стрельбу по силовикам и бросил две гранаты.