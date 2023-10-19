СМИ: Сенатор от Татарстана Емельянов попал в реанимацию после ДТП

Член Совета Федерации от Татарстана Геннадий Емельянов помещён в отделение реанимации после дорожной аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 18 октября на трассе Чистополь — Нижнекамск.

Об этом сообщает RT со ссылкой на осведомлённый источник. По предварительным данным, виновником ДТП стал сам сенатор. За рулём внедорожника Toyota Land Cruiser он нарушил правило обгона, проигнорировав запрещающий знак.

В итоге автомобиль Емельянова столкнулся с Volkswagen Polo, вылетел в кювет и перевернулся, рассказал источник. При этом члена Совфеда выбросило из машины. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы рёбер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информации о состоянии водителя второго автомобиля не поступало.

