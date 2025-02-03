Семейство из 10 минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье

Из горящей квартиры в Балашихе спасли семейство из десяти минипигов, сообщили в Telegram-канале ГКУ Мособлпожспаса.

Уточняется, что в квартире на первом этаже началось возгорание, после чего жильцы обратились в службу спасения.

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Спасители эвакуировали с верхних этажей 10 человек, а из горящей квартиры вывели 10 свиней. При этом жильцов квартиры дома не было.

Все животные были спасены.

Ранее один человек пострадал в результате пожара в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мособлпожспас
ТЕГИ:ПожарЖивотные

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