Семейство из 10 минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье
3 февраля 202513:46
Из горящей квартиры в Балашихе спасли семейство из десяти минипигов, сообщили в Telegram-канале ГКУ Мособлпожспаса.
Уточняется, что в квартире на первом этаже началось возгорание, после чего жильцы обратились в службу спасения.
Спасители эвакуировали с верхних этажей 10 человек, а из горящей квартиры вывели 10 свиней. При этом жильцов квартиры дома не было.
Все животные были спасены.
Ранее один человек пострадал в результате пожара в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru