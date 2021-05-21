СМИ: Семь рабочих погибли в Ростовской области от отравления газом в коллекторе

Семь человек погибли при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. По его информации, рабочие погибли, отравившись газом в коллекторе. Ведутся поиски ещё двух человек, добавил источник ТАСС.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, пострадавшие были доставлены в больницу в Таганроге, в настоящее время в медучреждении находятся пять человек.

Ранее в городе Лабытнанги (ЯНАО) отравились посетители кафе «Бургер Хаус», сообщает Ura.ru. В Роспотребнадзоре установили, что причиной происшествия стали бактерии сальмонеллы, которые обнаружили в соусе.