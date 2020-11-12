СМИ: Семь миротворцев погибли при крушении вертолёта в Египте

Ветролёт интернациональных миротвоческих сил потерпел крушение на Синае (Египет) в районе границы с Израилем, сообщает Daily Mail.

По имеющимся данным, в результате крушения погибли семь членов Многонациональных сил и наблюдателей - пять американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии. Причины происшествия неизвестны.

На Синайском полуострове миротворческие операции ООН проводились трижды: в 1956 и 1967 годах и в период с 1973 по 1979 годы. В настоящее время на Синае действует альтернативная миротворческая миссия – Многонациональные силы и наблюдатели, без участия ООН.