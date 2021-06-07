СМИ: СБУ отрицает задержание украинского агента в России

Информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности. Об этом изданию «Украинская правда» рассказал пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко.

По его словам, любые заявления российских спрецслуждб о якобы разоблачении «агента СБУ» следует воспринимать «исключительно через призму ведения гибридной войны».

«Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», - подчеркнул Дехтяренко.

Ранее в центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что задержанный гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович признал вину, ему запретили въезд в Россию на 25 лет, сообщает РЕН ТВ.