СМИ: СБУ отрицает задержание украинского агента в России
Информация о задержании в России агента украинских спецслужб не соответствует действительности. Об этом изданию «Украинская правда» рассказал пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко.
По его словам, любые заявления российских спрецслуждб о якобы разоблачении «агента СБУ» следует воспринимать «исключительно через призму ведения гибридной войны».
«Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», - подчеркнул Дехтяренко.
Ранее в центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что задержанный гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович признал вину, ему запретили въезд в Россию на 25 лет, сообщает РЕН ТВ.
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