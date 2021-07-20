СМИ: сбившую троих детей 18-летнюю москвичку поместят под особое наблюдение

Жительницу Москвы Валерию Башкирову, которая сбила троих детей, в СИЗО поместят под особое наблюдение, пишет Telegram-канал Life Shot.

Сообщается, что 18-летнюю москвичку сначала посадили в одиночную камеру, чтобы избежать агрессии со стороны других заключённых женщин. Теперь же ей собираются подобрать сокамерницу, иначе её психологическое состояние может ещё больше ухудшиться.

Кроме того с Башкировой будет работать психолог.

Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней москвичке и вместо домашнего ареста отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает RT.

Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам девушки, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон.

