СМИ: Самолёт Москва-Сочи экстренно вернулся во «Внуково»
Пассажирский лайнер компании UTair, вылетевший из московского аэропорта «Внуково» в Сочи, вынужденно вернулся в точку отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По его данным, после взлета экипаж воздушного судна доложил о неуборке всех шасси и вернулся в аэропорт.
Согласно информации на онлайн-табло во «Внуково», задержан ещё один рейс этой авиакомпании по маршруту Москва-Сочи. Борт на 18:00 отправится только в 19 часов по технической причине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Евросоюзе предложили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
- Абхазский дипломат поблагодарил офис Зеленского за «признание» независимости республики
- Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников
- Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе
- Колокольцев отстранил начальника главка МВД по Ставропольскому краю
- СМИ: Самолёт Москва-Сочи экстренно вернулся во «Внуково»
- Доктор Мясников предупредил о новой опасной мутации COVID-19
- В России предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
- В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
- Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru