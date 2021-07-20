СМИ: Самолёт Москва-Сочи экстренно вернулся во «Внуково»

Пассажирский лайнер компании UTair, вылетевший из московского аэропорта «Внуково» в Сочи, вынужденно вернулся в точку отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его данным, после взлета экипаж воздушного судна доложил о неуборке всех шасси и вернулся в аэропорт.

Согласно информации на онлайн-табло во «Внуково», задержан ещё один рейс этой авиакомпании по маршруту Москва-Сочи. Борт на 18:00 отправится только в 19 часов по технической причине.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Внуково АэропортСамолет
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