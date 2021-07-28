СМИ: россиянка из-за врачебной ошибки родила чужого ребёнка
Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребёнка из-за ошибки врачей, которую они допустили во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает местный портал 74.ru.
Женщина рассказала журналистам, что уже перед выпиской случайно увидела карту ребёнка и узнала, что у него вторая группа крови.
«Я говорю: «Как так? У мужа - первая, у меня - третья». Это невозможно», - удивилась она.
Проведённая ДНК-экспертиза подтвердила, что женщина и её супруг не являются родителями малыша. После обращения в суд было заключено мировое соглашение, согласно которому областной перинатальный центр должен выплатить ей и её супругу компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей (2,4 миллиона и 1,6 миллиона рублей).
Женщина добавила, что намерена найти собственного ребёнка.
Ранее акушер-гинеколог и репродуктолог Дилорум Камилова заявила, что гражданам, которые уже находятся в программе по ЭКО лучше отложить вакцинацию от коронавируса до её окончания, сообщает Ura.ru.
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