СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому
18 октября 202311:52
В Санкт-Петербурге россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что мужчину без сознания обнаружила его супруга. По её словам, прежде чем впасть в кому он выпил пиво.
В настоящее время выясняется, где мужчина приобретал пенный напиток.
Ранее в Москве 41-летний россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива. Житель Марьино приобрёл в разливной точке бутылку пенного напитка и выпил его перед сном. Утром мать нашла его без сознания, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru