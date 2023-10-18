СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому

В Санкт-Петербурге россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Человек впал в кому на американских горках в Москве

Отмечается, что мужчину без сознания обнаружила его супруга. По её словам, прежде чем впасть в кому он выпил пиво.

В настоящее время выясняется, где мужчина приобретал пенный напиток.

Ранее в Москве 41-летний россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива. Житель Марьино приобрёл в разливной точке бутылку пенного напитка и выпил его перед сном. Утром мать нашла его без сознания, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПивоМоскваРоссиянеКома

Горячие новости

Все новости

партнеры