СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому

Отмечается, что мужчину без сознания обнаружила его супруга. По её словам, прежде чем впасть в кому он выпил пиво.

В настоящее время выясняется, где мужчина приобретал пенный напиток.

Ранее в Москве 41-летний россиянин впал в кому после того, как выпил стакан пива. Житель Марьино приобрёл в разливной точке бутылку пенного напитка и выпил его перед сном. Утром мать нашла его без сознания, сообщает Ura.ru.