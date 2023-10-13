Человек впал в кому на американских горках в Москве
Посетитель московского парка развлечений «Остров мечты» впал в кому во время катания на американских горках «Полёт в тоннеле». Как сообщает Газета.Ru, причиной стали проблемы с сердцем, зафиксированные у мужчины.
В администрации парка рассказали изданию, что первую помощь пострадавшему оказывал дежурный врач организации, после чего гостя, находившегося в сознании, передали бригаде скорой помощи, которая и указала на проблемы с сердцем.
«Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было», - отметили в пресс-службе «Острова мечты».
Также руководство парка указало, что ситуация не связана с аттракционом, так как он «полностью исправен, сертифицирован и поставлен на госучёт».
Ранее в столичном парке развлечений «Остров мечты» не пустили на карусель подростка с синдромом Дауна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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