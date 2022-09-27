СМИ: Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию «из-за страха перед мобилизацией»
Испугавшийся частичной мобилизации россиянин незаконно пересёк границу с Эстонией, сообщает эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.
По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, 38-летний гражданин РФ ночью 26 сентября на сапборде пересек эстонскую границу в устье реки Нарва.
Он добавил, что россиянина задержали на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу, после чего выписали административный штраф и отправили обратно в Россию.
«Это был незаконный переход границы, который был совершён из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией», — отметил Пургел.
Ранее в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана заявили о задержании трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru