СМИ: россиянин погиб при крушении самолёта армии Мали
Военный самолёт потерпел крушение недалеко от Гао в Мали, сообщает Франс Пресс со ссылкой на военный источник.
Собеседник агентства утверждает, что в результате погиб гражданин РФ.
«Россиянин погиб в Мали, когда его самолёт, недавно поставленный малийской армии, разбился», - отметил источник.
Ранее Военно-воздушные силы Индии заявили о гибели двух пилотов, выполняющих тренировочный полет на истребителе МиГ-21 в западном штате Раджастхан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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