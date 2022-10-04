СМИ: россиянин погиб при крушении самолёта армии Мали

Военный самолёт потерпел крушение недалеко от Гао в Мали, сообщает Франс Пресс со ссылкой на военный источник.

Истребитель МиГ-31 разбился в Ленобласти

Собеседник агентства утверждает, что в результате погиб гражданин РФ.

«Россиянин погиб в Мали, когда его самолёт, недавно поставленный малийской армии, разбился», - отметил источник.

Ранее Военно-воздушные силы Индии заявили о гибели двух пилотов, выполняющих тренировочный полет на истребителе МиГ-21 в западном штате Раджастхан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеСамолётКрушение СамолётаМали
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