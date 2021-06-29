СМИ: российский турист утонул в Черногории
Российский турист России утонул во время купания в Адриатическом море на побережье Черногории, сообщает телевидение Будва.
По данным канала, трагедия произошла в посёлке Свети-Стефан, где из воды извлекли тело пожилого мужчины с российским гражданством. Медики предположили, что россиянин получил инфаркт во время купания.
Ранее власти Греции ужесточили въезд для туристов, прибывающих из России, сообщает Ura.ru. Им придётся по прибытии предоставлять ПЦР-тест, независимо от проведённой вакцинации.
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