СМИ: российский турист утонул в Черногории

Российский турист России утонул во время купания в Адриатическом море на побережье Черногории, сообщает телевидение Будва.

По данным канала, трагедия произошла в посёлке Свети-Стефан, где из воды извлекли тело пожилого мужчины с российским гражданством. Медики предположили, что россиянин получил инфаркт во время купания.

Ранее власти Греции ужесточили въезд для туристов, прибывающих из России, сообщает Ura.ru. Им придётся по прибытии предоставлять ПЦР-тест, независимо от проведённой вакцинации.