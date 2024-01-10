СМИ: Российский путешественник утонул при кораблекрушении у берегов Шотландии
Российский путешественник и владелец подмосковного яхт-клуба Роман Титов пропал без вести во время кругосветки после кораблекрушения, сообщает Life.ru.
По предварительным данным, он утонул после того, как его яхта разбилась. Обломки судна и тело путешественника были обнаружены возле города Аллапул на северо-западе Шотландии в акватории озера Брум. Информацией поделился сын Титова, который попросил МИД и полицию помочь выяснить обстоятельства дела. Официального подтверждения смерти нет.
Роман Титов является капитан-лейтенантом запаса и экс-штурманом атомной подлодки. В 2021–2022 годах путешественник уже попадал в сильный шторм во время кругосветного путешествия на яхте «Вперед». Затем 13 декабря 2013 года он отправился в свое второе одиночное кругосветное путешествие из порта норвежского Тёнсберга. Позже связь с ним пропала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru