СМИ: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании
В Ленинградской области задержан рэпер Владислав Ширяев (Yung Trappa), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
Ширяев подозревается в изнасиловании. В полицию обратилась 18-летняя девушка, которая утверждает, что нападение произошло во время отдыха в загородном доме.
Как отмечает «Лента.ру», в 2015 году Ширяев был осужден за хранение и распространении наркотиков. Он провел в колонии 5,5 лет, вышел на свободу в феврале 2021 года, после чего записал два совместных трека с Моргенштерном. В 2010 году Yung Truppa участвовал в Versus Battle.
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