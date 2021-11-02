СМИ: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании

В Ленинградской области задержан рэпер Владислав Ширяев (Yung Trappa), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Ширяев подозревается в изнасиловании. В полицию обратилась 18-летняя девушка, которая утверждает, что нападение произошло во время отдыха в загородном доме.

Как отмечает «Лента.ру», в 2015 году Ширяев был осужден за хранение и распространении наркотиков. Он провел в колонии 5,5 лет, вышел на свободу в феврале 2021 года, после чего записал два совместных трека с Моргенштерном. В 2010 году Yung Truppa участвовал в Versus Battle.

