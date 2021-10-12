СМИ: Ректор «Шанинки» не признал вину и помещен в изолятор на Петровке
Ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергей Зуев не признает свою вину и находится сейчас в ИВС на Петровке, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зуев во вторник был задержан в рамках дела бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой и допрошен по подозрению в хищении денежных средств «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 21 млн рублей.
По данным правозащитников, Зуев сейчас находится в трехместной камере, у него два соседа. Меру пресечения в отношении задержанного должен избрать Тверской суд Москвы.
Ранее по «делу Раковой» были арестованы на два месяца сама Марина Ракова, ее гражданский муж и бывший гендиректор «Фонда новых форм развития образования» Артур Стеценко, бывшие руководители этого фонда Максим Инкин и Евгений Зак, работавшие вместе с Раковой в «Сбербанке», а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.
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