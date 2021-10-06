СМИ: Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве

Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова отказалась признавать вину в хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник ТАСС.

Ранее Ракова была задержана, она находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Ей заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, экс-чиновница причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении госконтрактов в сфере образования.

