СМИ: Ракова отказалась признавать вину в мошенничестве
Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова отказалась признавать вину в хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщил источник ТАСС.
Ранее Ракова была задержана, она находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Ей заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, экс-чиновница причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении госконтрактов в сфере образования.
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