СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
Экс-замглавы Минпросвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова с 4 октября не числится в сотрудниках кредитной организации. Об этом РИА Новости сообщил источник в банке.
Ранее сообщалось, что Ракова, обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве, находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Раковой заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, экс-чиновница причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении госконтрактов в сфере образования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге
- СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
- В Британии осудили призывы Украины к антироссийским санкциям из-за ситуации с газом
- Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
- В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
- Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
- Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
- Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве
- Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
- Мосгордума уходит в онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru