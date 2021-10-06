СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября

Экс-замглавы Минпросвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова с 4 октября не числится в сотрудниках кредитной организации. Об этом РИА Новости сообщил источник в банке.

Ранее сообщалось, что Ракова, обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве, находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Раковой заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, экс-чиновница причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении госконтрактов в сфере образования.

