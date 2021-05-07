СМИ: Радикалы уничтожили в Харькове плакаты с поздравлениями ко Дню Победы

Радикалы сорвали и уничтожили плакаты с поздравлениями ко Дню Победы, которые были размещены в Харькове вдоль Московского проспекта, сообщает украинское издание "Страна".

По данным издания, действия молодых людей попали на видеорегистратор одного из автомобилей. По словам очевидцев, помешать уничтожению плакатов никто не пытался.

Официальных комментариев от полиции и властей пока нет.

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что украинские военные выкопали на границе с Россией около 400 км противотанковых рвов, сообщает Ura.ru. По его словам, также было обустроено 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыРадикалыУкраина
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