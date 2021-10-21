СМИ: Работу второго энергоблока Ростовской АЭС остановили из-за утечки пара
Утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции (АЭС) на берегу Цимлянского водохранилища, второй энергоблок остановлен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал, радиационный фон на территории АЭС в норме.
Три энергоблока станции продолжают работу в штатном режиме, пишет РИА ФАН.
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