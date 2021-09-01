СМИ: Пять человек пропали без вести после крушения вертолета ВМС США

Пять человек пропали без вести после крушения вертолета ВМС США у берегов Калифорнии, одного члена экипажа удалось спасти. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Береговой охраны Соединенных Штатов.

Ранее 3-й флот ВМС США сообщил о крушении вертолета MH-60S, совершавшего штатный вылет с борта атомного авианосца «Авраам Линкольн». Воздушное судно упало в море примерно в 110 км от Сан-Диего, напоминает РИА ФАН.

Военно-морские силы совместно с Береговой охраной продолжают поисково-спасательную операцию, отмечает RT.

