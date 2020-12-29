СМИ: Семь человек погибли в результате землетрясения в Хорватии
Семь человек погибли, 20 госпитализированы в результате землетрясения в Хорватии, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.
Во вторник на территории государства произошло землетрясение магнитудой 6,3. Сообщалось, что сильно пострадал находившийся близко к эпицентру толчков город Петринья. По словам мэра города Даринко Думбовича, разрушена «практически половина» населённого пункта.
Как сообщил министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед, погибли шестеро, ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что продолжают поступать сообщения о пострадавших в результате стихийного бедствия, а власти Хорватии заявляют об огромном ущербе от землетрясения. Военные и спасатели занимаются разбором завалов и освобождают людей из развалин, сообщает ОТР.
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