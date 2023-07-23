СМИ: пьяный москвич пытался попасть в Кремль на «бизнес-встречу»
23 июля 202317:26
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Москвы пытался заехать в Кремль, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, 40-летний мужчина хотел попасть в Кремль на «бизнес-встречу». В центр столицы он отправился на автомобиле из района Чертаново.
Мужчину задержали. Нарушитель предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.
Как сообщает «Радиоточка НСН», сотрудники полиции ранее задержали на Красной площади мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей. Его арестовали на два месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru