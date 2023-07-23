СМИ: пьяный москвич пытался попасть в Кремль на «бизнес-встречу»

По информации издания, 40-летний мужчина хотел попасть в Кремль на «бизнес-встречу». В центр столицы он отправился на автомобиле из района Чертаново.

Мужчину задержали. Нарушитель предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает «Радиоточка НСН», сотрудники полиции ранее задержали на Красной площади мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей. Его арестовали на два месяца.

